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В Минске произошла крупная автомобильная авария

11 июня 2008 16:50
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Шесть машин столкнулось на главном проспекте столицы.

О том, что сегодняшняя поездка на дачу закончится ДТП с участием пяти машин – пассажиры белых Жигулей не могли даже представить. С собой в дорогу супружеская пара захватила маленького внука. Несмотря на сильный шок мальчик смог объяснить врачам, что у него болит.

Неожиданный выезд на встречную полосу – поступок подозрительный, но вполне объяснимый. Виновник аварии – 1948 года рождения. Несмотря на пожилой возраст медкомиссию проходил без проблем. Но на этот раз солидный стаж за рулем для владельца Жигулей сыграл дурную шутку.

По словам очевидцев, первой на себя приняла удар машина такси. Водитель автомобиля не успел опомниться, как оказался на обочине дороги. Благо клиентов сегодня у таксиста не было. Ехали праздновать день рождения пассажира. Сейчас можно с уверенностью сказать – сегодня он родился второй раз.

Дальше машины сталкивались по цепной реакции. Как ни странно, травмы получили только виновники ДТП. Возможно, сказалась хрупкость отечественной машины. Бригада МЧС приехала незамедлительно. Около часа пострадавших вытаскивала из груды металла.

# происшествия

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