В Минске продолжается судебное разбирательство в отношении главного редактора информационного портала

Новости Беларуси. В Минске продолжается открытое судебное разбирательство в отношении главного редактора «Тут Бай Медиа» Марины Золотовой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На слушание 13 февраля в качестве свидетеля приглашён прежний директор Белорусского телеграфного агентства Дмитрий Жук. Сейчас он возглавляет издательский дом «Беларусь сегодня».

Известно, что холдинг дважды письменно обращался к агентству с просьбой устранить неполадки при попытке получить доступ к закрытой платной информации агентства.

По версии следствия Марина Золотова, являясь должностным лицом, умышленно не заключала договор с агентством на оказание информационных услуг и при этом знала, что её подчинённые пользуются чужими паролями.