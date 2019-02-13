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В Минске продолжается судебное разбирательство в отношении главного редактора информационного портала

13 февраля 2019 10:54
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Новости Беларуси. В Минске продолжается открытое судебное разбирательство в отношении главного редактора «Тут Бай Медиа» Марины Золотовой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске продолжается судебное разбирательство в отношении главного редактора информационного портала-1

На слушание 13 февраля в качестве свидетеля приглашён прежний директор Белорусского телеграфного агентства Дмитрий Жук. Сейчас он возглавляет издательский дом «Беларусь сегодня».

В Минске продолжается судебное разбирательство в отношении главного редактора информационного портала-4

Известно, что холдинг дважды письменно обращался к агентству с просьбой устранить неполадки при попытке получить доступ к закрытой платной информации агентства.

По версии следствия Марина Золотова, являясь должностным лицом, умышленно не заключала договор с агентством на оказание информационных услуг и при этом знала, что её подчинённые пользуются чужими паролями.

# СМИ Беларуси # происшествия # Фотофакт

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