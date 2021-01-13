В Минске при пожаре в частном доме погибла женщина

Новости Беларуси. Утром 13 января в столице загорелся частный дом в переулке Ушакова. Сотрудники МЧС прибыли на место после звонка очевидца, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Спустя полчаса спасателям удалось погасить огонь. 73-летний хозяин выбрался из дома через окно. Его госпитализировали.