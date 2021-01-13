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В Минске при пожаре в частном доме погибла женщина

13 января 2021 14:17
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Новости Беларуси. Утром 13 января в столице загорелся частный дом в переулке Ушакова. Сотрудники МЧС прибыли на место после звонка очевидца, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске при пожаре в частном доме погибла женщина-1

Спустя полчаса спасателям удалось погасить огонь. 73-летний хозяин выбрался из дома через окно. Его госпитализировали.

В Минске при пожаре в частном доме погибла женщина-4

Позже спасатели обнаружили в комнате на кровати тело женщины. Ее спасти не удалось. В результате пожара дом полностью уничтожен. Причина устанавливается.

# Пожар # происшествия # Фотофакт

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