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В Минске пожар из-за короткого замыкания электроудлинителя едва не унес жизни молодой мамы и ее трехлетнего сына

21 июля 2015 17:31
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Новости Беларуси. Этой ночью огонь едва не унес жизни молодой женщины и ее трехлетнего сына. Пожар случился на улице Харьковской. Пожарные, прибывшие на место вызова за считанные минуты, увидели сильный дым из окон на четвертом этаже.

На балконе горящей квартиры спасатели обнаружили мать с ребенком. Женщина была без сознания, она получила ожоги 70% тела. У малыша – 50% ожогов разной степени.

Пострадавшие находятся в больнице в тяжелом состоянии. За их жизнь сейчас сражаются медики, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Виталий Дембовский, пресс-секретарь Минского городского управления МЧС:
Из выше расположенной квартиры также пришлось эвакуировать двоих человек. К счастью, они не пострадали. В настоящий момент причина пожара устанавливается. Основная рассматриваемая версия – это нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования, а именно короткое замыкание электроудлинителя.

# происшествия # Виталий Дембовский # Пожар # Фотофакт

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