В Минске после конфликта с пьяным водителем очевидец лишился телефона

Новости Беларуси. В Московском районе Минска пьяный водитель отобрал у очевидца iPhone 5S.

Как сообщили в ГУВД Мингорисполкома, потерпевший заметил Peugeot, который хаотично ехал по дороге. Сделав предположение, что за рулём находится нетрезвый водитель, мужчина решил снять его на видео. Также он попросил водителя выключить зажигание и выйти из машины.

Владелец Peugeot разозлился и полез в драку. В процессе борьбы потерпевший выронил мобильный телефон, которым сразу же завладел его противник. Водитель убежал, забыв закрыть автомобиль.

Вскоре водителя задержали. По его словам, он приезжал к своей знакомой, которая не захотела с ним встретиться. Огорчённый мужчина купил 4 литра пива и выпил его в своём авто. Затем до встречи с потерпевшим он ездил по ул. Слободской.

28-летний задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности за хулиганство. На данный момент он безработный. В 2016 году был лишён водительских прав. В крови мужчины обнаружили 2,6 промилле алкоголя.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

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