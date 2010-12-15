В Минске покупатель чуть не задушил кассира, пересчитывающего деньги

Недовольный покупатель едва не задушил кассира. Дело о злостном хулиганстве возбуждено в Заводском РУВД Минска в отношении 44-летнего минчанина.

После хорошего застолья мужчина отправился в один из магазинов по улице Красина. Набрав в корзину продуктов, он подошел к кассе, однако девушка-продавец в это время пересчитывала деньги, поэтому порекомендовала обратиться к другому терминалу.

Эти слова разозлили нетрезвого покупателя. Он стал требовать, чтобы его обслужили именно в этой кассе, после чего набросился на продавца и стал душить ее. Девушка начала кричать, а ее коллеги вызвали милицию. После приезда милиционеров хулиган набросился и на них, сообщает www.ctv.by со ссылкой на «Звязду».