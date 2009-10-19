В Минске под колесами электропоезда погиб 38-летний пассажир

Инцидент произошёл на станции метро «Площадь Победы».

По словам очевидцев, мужчине резко стало плохо, и, не удержавшись, он упал на сцепку между третьим и четвёртым вагонами.

Спасти минчанина не удалось — от полученных травм он скончался на месте.

На 20 минут движение на линии было экстренно приостановлено.

— Извлекали его непосредственно из-под вагона сотрудники МЧС, сотрудники УВД по охране Минского метрополитена и машинист электропоезда, под который попал потерпевший. К сожалению, мужчина не выжил, — сообщил Артём Горошевич, старший инспектор группы информации и общественных связей ОВД по охране Минского метрополитена.