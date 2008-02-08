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В Минске перевернулась цистерна

08 февраля 2008 17:41
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На подъездных путях к электротехническому заводу цистерна сошла с рельсов.

Вытекло более 20 тонн технического масла. Точные причины происшествия еще предстоит выяснить. Сейчас полсотни спасателей и 15 единиц техники борются с масляным пятном.

Руслан Лихоманов, 1-ый заместитель  начальника Минского городского управления МЧС: "Создана пенная подушка, для того, чтобы исключить возможность возгорания. В настоящее время в порожнюю цистерну производят перекачка специальным агрегатом истекаемого трансформаторного масла... Ситуация в настоящее время локализована и опасности не представляет."

# происшествия

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