В Минске перевернулась цистерна

На подъездных путях к электротехническому заводу цистерна сошла с рельсов.

Вытекло более 20 тонн технического масла. Точные причины происшествия еще предстоит выяснить. Сейчас полсотни спасателей и 15 единиц техники борются с масляным пятном.

Руслан Лихоманов, 1-ый заместитель начальника Минского городского управления МЧС: "Создана пенная подушка, для того, чтобы исключить возможность возгорания. В настоящее время в порожнюю цистерну производят перекачка специальным агрегатом истекаемого трансформаторного масла... Ситуация в настоящее время локализована и опасности не представляет."

