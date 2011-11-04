В Минске парень, отвергнутый девушкой, сел на крышу 9-го этажа, свесив ноги

Инцидент произошел на крыше дома № 81 по улице Одоевского – молодого человека, сидящего, свесив ноги, увидели прохожие и позвонили в милицию. Начальник городского отделения милиции № 3 Фрунзенского РУВД лично прибыл на место. Об этом 4 ноября пишет газета «Рэспубліка»

Спасение потенциального самоубийцы оказалось нелегким: парень кричал, что, если кто-то подойдет к нему, он прыгнет вниз, а когда спасатели начали готовить «куб жизни», он убежал на другой конец крыши.

Милиционер сначала уговорил парня разрешить ему подняться на крышу, говорил с ним на разные темы, чтобы отвлечь молодого человека от мысли о смерти, потом узнал причину, по которой парень решил свести счета с жизнью (девушка), взял номер девушки и стал ей звонить (правда, та – нагрубила милиционеру и бросила трубку). Незаметно милиционер подходил к парню все ближе и ближе.

Мужчина просил парня одуматься, попытаться наладить свою жизнь, сказал, что еще повстречается парню девушка, которая будет его понимать… Через полтора часа парень заплакал и закрыл лицо руками. Этого хватило милиционеру, чтобы выдернуть парня с края крыши.