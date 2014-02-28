Новости Беларуси. Очередная жертва белой смерти. В Минске от передозировки наркотиков умер 24-летний парень, его друг-программист – в Новинках. Молодой человек отдыхал в компании двух приятелей и девушки. Они заказали по Интернету партию «марок», которые дилеры продают под видом легальных препаратов.

Употребляли их все четверо. Однако плохо стало двоим. Один из них в неадекватном состоянии выбежал на улицу. Друзья побежали вслед и вызвали скорую. В это время их друг, оставшийся в квартире, уже не подавал признаков жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это уже четвертая смерть за последнее время. И все – из-за одной смертельно опасной «марки».