В Минске от отравления угаром погибла целая семья – супружеская пара и их сын-подросток

Трагедия произошла в многоквартирном жилом доме, где полным ходом шел, и до сих пор продолжается капитальный ремонт. Официальных объяснений происшествию пока не дают. Предварительная – халатность строителей.

Они жили за соседней дверью, но о трагедии в застенках Алла Васильевна узнала далеко не самой первой. В той жизни у них были, в общем-то, не самые близкие отношения. Да и того общего: лестничная клетка и такая же типовая газовая колонка.

Капитальный ремонт, который еще и не закончился, но в промежуточном итоге уже привел к трагедии, в этом доме начали позже всех запланированных сроков. Видимо, торопились от этого настолько, что вместо двух дымоходов четырехподъездного дома, демонтировали, то есть попросту обрушили, три. А вот газ в этом самом, третьем, подъезде почему-то не отключили. Вытяжки забились наглухо. Мусор из дымоходов жильцы до сих пор выносят мешками.



Попасть на чердак реально только из первого подъезда, но здесь буквально под ногами лежит то, что по сути перевернуло последнюю страницу жизни целой семьи. Вот эта груда кирпичей и есть те самые остатки злополучного дымохода. Но обезопасить жильцов все-таки пытались, правда, как ни странно, ни от газа, а от дождя. Шифер, которым в этом месте накрыли крышу, похоже, еще совсем свежий. У главного инженера районного ЖРЭО – дежурный комментарий: создана комиссия, ведется расследование, но в беседе не для камеры версий становится куда больше...

Чуть позже в ЖРЭО припомнили и вполне благопристойную репутацию той самой подрядной организации, кстати, сотрудничать с ней пока продолжат. Но вот признаться в такой корпоративной принадлежности не спешат даже люди в фирменных спецовках. Говорят, что не знают по сути своих же коллег по цеху.



Ольга Валах хоть и живет этажом ниже, но именно ее семья, пожалуй, ближе всех знала погибших. Поэтому и запасные ключи Хамраевы на аварийный случай однажды оставили в этой квартире. Отец Ольги первым увидел мертвого друга...

Сейчас от газа отключили уже всех жильцов, в квартирах стали оперативно инспектировать вентиляцию, а в подъездах повесили свежие объявления: капитальный ремонт в этом доме еще не закончился.