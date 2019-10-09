В Минске останавливались некоторые троллейбусы из-за отсутствия напряжения

Новости Беларуси. В Минске утром произошел сбой в движении троллейбусов из-за пропавшего напряжения.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на государственное предприятие «Минсктранс», 9 октября в 4:48 на улицах Харьковской, Гусовского, 3-е Сентября и 4-й Троллейбусный парк пропало напряжение на контактной сети. В результате произошла остановка движения троллейбусов на маршрутах № 4, 7, 9, 13, 14, 31, 44, 48, 54, 55, 57, 58, 77. Движение транспорта возобновилось в 5:47.

Также с 6:27 на диспетчерской станции «Малиновка» электробусы на маршрутах № 32с и 103 работали с опозданием до 30 минут из-за нарушенного графика. В 6:57 на улице Казинца около дома 101 в сторону улицы Вирской из-за аварии было приостановлено движение троллейбусов № 19 и 27. Они едут по улицам Корженевского и Кижеватова.