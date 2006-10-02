В Минске обострилась проблема с бездомными собаками

На минувшей неделе, на улице Кижеватова милиции пришлось применять оружие для обезвреживания бездомной собаки, которая бросалась на людей. Специалисты отмечают, что проблема такого рода обостряется в весенний и осенний периоды, когда бездомные четвероногие собираются в стаи в поисках пищи. Правоохранительные органы призвали соответствующие службы занять более активную позицию по решению возникшей проблемы. По данным управления жилищно-коммунального хозяйства Мингорисполкома, которое занимается учетом и регистрацией животных, сегодня в столице насчитывается около 18 тысяч собак. Однако, учитывая что не все граждане регистрируют своих питомцев, по мнению специалистов, эту цифру можно увеличить вдвое. За первое полугодие в столице от укусов собак пострадали около полторы тысячи человек.