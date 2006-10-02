Прямой эфир

В Минске обострилась проблема с бездомными собаками

02 октября 2006 14:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
На минувшей неделе, на улице Кижеватова милиции пришлось применять оружие для обезвреживания бездомной собаки, которая бросалась на людей. Специалисты отмечают, что проблема такого рода обостряется в весенний и осенний периоды, когда бездомные четвероногие собираются в стаи в поисках пищи. Правоохранительные органы призвали соответствующие службы занять более активную позицию по решению возникшей проблемы. По данным управления жилищно-коммунального хозяйства Мингорисполкома, которое занимается учетом и регистрацией животных, сегодня в столице насчитывается около 18 тысяч собак. Однако, учитывая что не все граждане регистрируют своих питомцев, по мнению специалистов, эту цифру можно увеличить вдвое. За первое полугодие в столице от укусов собак пострадали около полторы тысячи человек.
# происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
02 октября 2006 14:00

Быстрая реакция и скорость - залог хорошей охраны госграницы

29 сентября 2006 11:28

Отношения между Россией и Грузией накаляются

29 сентября 2006 10:36

Беларусь окажет гуманитарную помощь Ливану