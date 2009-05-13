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В Минске обнаружен полусожженный труп женщины. Подозреваемый задержан

13 мая 2009 09:37
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Согласно предварительному заключению судебно-медицинской экспертизы, потерпевшая была среднего роста, худощавого телосложения, в возрасте от 16 до 22 лет.

10 мая в Минске на пустыре в овраге около многоэтажного дома по проспекту Дзержинского гражданами был обнаружен полусожженный труп женщины.

Сотрудники управления уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома и Московского РУВД Минска провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению личности трупа и изобличению лиц, причастных к этому преступлению. В кратчайшие сроки были опрошены жители окрестных домов, студенты общежития, строители и прочие лица, которые могли стать свидетелями произошедшего.

В результате оперативниками была установлена личность потерпевшей и лица, причастные к ее убийству. В настоящее время расследование проводит прокуратура Московского района Минска. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

# происшествия

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