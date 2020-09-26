В Минске Nissan сбил мужчину, который переходил дорогу вне пешеходного перехода

Новости Беларуси. 26 сентября около шести утра в Минске произошёл смертельный наезд на пешехода.

Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, Nissan двигался в 3 полосе по пр. Партизанскому в направлении пл. Ванеева. Возле дома № 32/1 на проезжей части перед автомобилем оказался мужчина, которых переходил дорогу в неположенном месте.