В Минске Nissan сбил мужчину, который переходил дорогу вне пешеходного перехода

Новости Беларуси. 26 сентября около шести утра в Минске произошёл смертельный наезд на пешехода.
Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, Nissan двигался в 3 полосе по пр. Партизанскому в направлении пл. Ванеева. Возле дома № 32/1 на проезжей части перед автомобилем оказался мужчина, которых переходил дорогу в неположенном месте.
Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
В результате наезда пешеход получил несовместимые с жизнью травмы. Личность погибшего устанавливается, к месту ДТП выезжали сотрудники ГАИ, представитель СК и специалист УГКСЭ по Минску. Ведётся проверка.
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