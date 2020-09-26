Прямой эфир

В Минске Nissan сбил мужчину, который переходил дорогу вне пешеходного перехода

26 сентября 2020 06:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 26 сентября около шести утра в Минске произошёл смертельный наезд на пешехода.

Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, Nissan двигался в 3 полосе по пр. Партизанскому в направлении пл. Ванеева. Возле дома № 32/1 на проезжей части перед автомобилем оказался мужчина, которых переходил дорогу в неположенном месте.

В Минске Nissan сбил мужчину, который переходил дорогу вне пешеходного перехода-1

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома 

В результате наезда пешеход получил несовместимые с жизнью травмы. Личность погибшего устанавливается, к месту ДТП выезжали сотрудники ГАИ, представитель СК и специалист УГКСЭ по Минску. Ведётся проверка.

На неделе в Минске в аварии пострадал молодой человек. Он ходил по проезжей части и кричал – здесь подробности.

# Авария в Минске # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске пьяный мужчина попал под машину. Он ходил по проезжей части и кричал
25 сентября 2020 15:11

В Минске пьяный мужчина попал под машину. Он ходил по проезжей части и кричал

В Минске мужчина притворился сотрудником магазина и вынес 12 упаковок сёмги
25 сентября 2020 14:30

В Минске мужчина притворился сотрудником магазина и вынес 12 упаковок сёмги

3 килограмма кокаина изъяли на белорусско-литовской границе. Это самая крупная партия в 2020 году
25 сентября 2020 13:12

3 килограмма кокаина изъяли на белорусско-литовской границе. Это самая крупная партия в 2020 году