В Минске нетрезвый многодетный отец устроил пожар в квартире: детей направили в приют

Новости Беларуси. Семейная драма в прямом смысле разгорелась на улице Дроздовича. В квартире, где живет многодетная семья, вспыхнул пожар. По предварительной версии, опасности детей подверг отец, который курил на балконе, будучи в нетрезвом состоянии. В результате огонь повредил домашнее имущество, закопчена одна из комнат.

К счастью, обошлось без пострадавших, если не учитывать тот факт, что теперь четверо несовершеннолетних детей могут остаться сиротами.

Сразу после пожара малышей доставили в районный социально-педагогический центр с приютом, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Виталий Дембовский, пресс-секретарь Минского городского управления МЧС:

Данная семья многодетная, однако оно состоит на учете как семья, находящаяся в социально опасном положении. С ними неоднократно проводилась работа и указывалось на недопущение злоупотребления алкоголем. И буквально последний раз, 4 июня, наши работники посещали эту квартиру в составе комиссии. Было принято решение на данный момент направить детей в приют, потому что дальнейшее их пребывание в данной семье крайне небезопасно.