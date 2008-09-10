В Минске неизвестный одним звонком "заминировал" сразу три столичные гимназии

Уже через несколько минут на местах предполагаемого происшествия работали оперативные службы. Учеников и преподавателей эвакуировали, а здания тем временем тщательно обследовали саперы. Однако взрывоопасных предметов не обнаружили ни в одной из названных лжеминером школ. Сейчас злоумышленника ищут. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

И сегодня же министр внутренних дел Республики Владимир Наумов опроверг информацию о том, что лжеминирование могло быть своеобразной провокацией перед грядущими выборами. Ведь как известно избирательные участки открываются как правило в школах.

Это предположительно был, подросток. Сигнал на пульт дежурной части поступил около половины восьмого утра.