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В Минске неизвестный одним звонком "заминировал" сразу три столичные гимназии

10 сентября 2008 16:47
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Это предположительно был, подросток. Сигнал на пульт дежурной части поступил около половины восьмого утра.
Уже через несколько минут на местах предполагаемого происшествия работали оперативные службы. Учеников и преподавателей эвакуировали, а здания тем временем тщательно обследовали саперы. Однако взрывоопасных предметов не обнаружили ни в одной из названных лжеминером школ. Сейчас злоумышленника ищут. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
 
И сегодня же министр внутренних дел Республики Владимир Наумов опроверг информацию о том, что лжеминирование могло быть своеобразной провокацией перед грядущими выборами. Ведь как известно избирательные участки открываются как правило в школах.
 
 
# происшествия

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