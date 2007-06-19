В Минске найден труп новорожденного ребенка

19 июня утром в Минске у дома 54 по улице Серова найден труп новорожденного ребенка.Его обнаружил житель близлежащего дома. Тело было завернуто в пакет и лежало около мусорного контейнера. Приехавшие на место сотрудники милиции установили, что это труп мальчика, который был выброшен в промежутке между 8 и 9 утра. В настоящее время идет сбор информации, опрашиваются местные жители, а также уточняются данные о беременных женщинах и матерях, родивших накануне детей.