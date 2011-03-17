В Минске наградили мужчину, который спас пенсионерку из-под колес электрички

Сегодня сотрудники транспортной милиции в торжественной обстановке наградили мужчину, который несколько дней назад в пригороде Минска, рискуя собственной жизнью, вытащил из-под колес электрички оступившуюся пенсионерку.

Все случилось буквально за считанные секунды. В суматохе шокированная женщина даже не успела поблагодарить своего спасителя. И хотя имя пострадавшей неизвестно, поступок человека, который сохранил ей жизнь, не остался незамеченным.

В окружении людей в погонах Андрей Анатольевич держится застенчиво. Для него-то и сама награда оказалась сюрпризом. Впрочем, еще несколько дней назад решительности этого человека позавидовал бы любой офицер.

С риском для жизни он рисковал ради жизни. Причем не своей. Трагедия могла случиться рано утром на остановочном пункте в пригороде Минска. Люди, опаздывая на электричку, перебегали железную дорогу в последний момент. Для пожилой женщины эта спешка могла бы оказаться роковой.

Андрей Лаврусенко:

Она споткнулась и упала на рельсы, прямо перед поездом. На себе бы я ее вытащить не успел, поэтому пришлось перебегать и оттаскивать ее за шубу на ту сторону.

Бывший военный, он просчитал все до секунды. Спустя мгновение по этому месту, несмотря на нажатый стоп-кран, проехало пять вагонов. Но, как настоящий офицер, хоть и в отставке, свой поступок подвигом не считает — говорит: «Счастливая случайность».

Андрей Лаврусенко:

Любой нормальный здравомыслящий мужик сделал бы то же самое.

Владимир Елманов:

Я постоял непродолжительное время возле грохочущих поездов и решил, какое это надо иметь мужество, чтобы перед приближающимся поездом броситься на пути!

Пенсионерку, оставившую под колесами свою сумку, но сохранившую жизнь, в состоянии шока, Андрей Анатольевич привел к дежурному по вокзалу, а сам поспешил на уходящий поезд. Никто его тогда так и не поблагодарил, впрочем, спустя некоторое время награда нашла героя.

Вячеслав Евстафьев, начальник Управления внутренних дел на транспорте МВД Республики Беларусь:

Пожилые граждане, пенсионеры спешат на электричку — бывают несчастные случаи. Но этот поступок не остался незамеченным, и мы благодарны.

Несмотря на то, что такие события происходят на железной дороге нечасто, найти свидетелей этого происшествия все же не удалось. Даже сама женщина, которая теперь обязана жизнью мужчине, искать его не стала и решила остаться неизвестной, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».