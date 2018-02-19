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В Минске на проспекте Дзержинского столкнулись МАЗ и Hyundai Santa Fe

19 февраля 2018 06:43
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Новости Беларуси. Утром 18 февраля возле площади Богушевича столкнулись самосвал МАЗ и легковушка Hyundai Santa Fe.  

В Минске на проспекте Дзержинского столкнулись МАЗ и Hyundai Santa Fe-1

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома  

По сведениям УГАИ ГУВД Мингорисполкома, от удара легковушка оказалась на железобетонном блоке, который был там поставлен в целях разделения дороги.  

В Минске на проспекте Дзержинского столкнулись МАЗ и Hyundai Santa Fe-4

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома  

За рулём грузовика находился 35-летний водитель. Во время разворота самосвал столкнулся с легковушкой. В ДТП никто не пострадал.  

Зимой 2018 года в Молодечно столкнулись два грузовика. 

Одного из водителей зажало в кабине – подробности здесь.  

# происшествия # Авария в Минске # Фотофакт

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