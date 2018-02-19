В Минске на проспекте Дзержинского столкнулись МАЗ и Hyundai Santa Fe

По сведениям УГАИ ГУВД Мингорисполкома, от удара легковушка оказалась на железобетонном блоке, который был там поставлен в целях разделения дороги.

За рулём грузовика находился 35-летний водитель. Во время разворота самосвал столкнулся с легковушкой. В ДТП никто не пострадал.

Зимой 2018 года в Молодечно столкнулись два грузовика.