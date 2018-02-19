В Минске на проспекте Дзержинского столкнулись МАЗ и Hyundai Santa Fe

Новости Беларуси. Утром 18 февраля возле площади Богушевича столкнулись самосвал МАЗ и легковушка Hyundai Santa Fe.
Новости Беларуси. Утром 18 февраля возле площади Богушевича столкнулись самосвал МАЗ и легковушка Hyundai Santa Fe.
Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
По сведениям УГАИ ГУВД Мингорисполкома, от удара легковушка оказалась на железобетонном блоке, который был там поставлен в целях разделения дороги.
Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
За рулём грузовика находился 35-летний водитель. Во время разворота самосвал столкнулся с легковушкой. В ДТП никто не пострадал.
Зимой 2018 года в Молодечно столкнулись два грузовика.
Одного из водителей зажало в кабине – подробности здесь.