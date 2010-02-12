В Минске мужчина ударил ножом беременную подругу и выпрыгнул с седьмого этажа

Молодой человек 1982 года рождения и его сожительница 1988 года рождения проживали в Минском районе.

10 февраля они приехали в Минск в гости к его матери. «Сидели, выпивали, общались, после чего между молодым человеком и его сожительницей произошла ссора на почве ревности. Он приревновал ее к бывшему мужу», — рассказал старший помощник прокурора Минска по правовому обеспечению, информации и общественным связям Сергей Балашев.

Мужчина схватил нож и нанес сожительнице удар в область живота, причинив непроникающее ранение. После этого он ушел на балкон и, увидев, что у нее течет кровь, выбросился с седьмого этажа. Молодой человек погиб, а его сожительница помещена в больницу. Угрозы ее жизни и ребенка нет.

Прокуратурой Заводского района проводится проверка, сообщает БЕЛТА.