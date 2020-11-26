В Минске мужчина напал на водителя такси. При задержании ударил милиционера ножом

Новости Беларуси. Нападение на водителя такси произошло в ночь на 26 ноября около жилого дома на улице Малинина, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Неизвестный, угрожая ножом, отобрал мобильный телефон и пачку сигарет.
Новости Беларуси. Нападение на водителя такси произошло в ночь на 26 ноября около жилого дома на улице Малинина, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Неизвестный, угрожая ножом, отобрал мобильный телефон и пачку сигарет.
На место прибыли сотрудники Департамента охраны. Подозреваемого обнаружили в круглосуточном магазине. При попытке задержания мужчина ударил милиционера ножом. Правоохранитель был вынужден стрелять. Мужчина с ранениями доставлен в больницу.
В республиканский центр поступил пациент с огнестрельным ранением. Выполнена первичная хирургическая обработка, жизни пациента ничего не угрожает, продолжает лечение.
В ближайшее время действиям правонарушителя дадут правовую оценку. Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за хулиганство и хищение, а также за причинение ножевого ранения сотруднику ГАИ.