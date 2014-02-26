В Минске метро, не работавшее несколько часов, возобновило работу

Новости Беларуси. Минское метро приостановило работу. Поступило сообщение о том, что на некоторых станциях есть подозрительные предметы. Чтобы проверить эти сведения, было решено эвакуировать людей и осмотреть «подземку». Выведено дополнительное количество автобусов и троллейбусов, чтобы перевозить пассажиров по маршрутам параллельно метро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Ластовский, начальник отдела информации и общественных связей ГУВД Мингорисполкома:

В органы внутренних дел поступила информация о том, что на некоторых станциях метрополитена могут находиться неизвестные предметы. И для того, естественно, чтобы проверить эту информацию, было принято решение о перекрытии обеих линий метрополитенам. Для того, чтобы обследовать все станции как можно быстрее, как можно оперативно, но при этом как можно тщательнее. В настоящее время пока не известно о результатах данной проверки, но по настоящее время проводятся профилактические мероприятия.

В целях безопасности граждане были эвакуированы из метро, и метро работало исключительно на вы выпуск пассажиров в целях их же безопасности.

ГУВД Мингорисполкома ходатайствовало перед городскими властями о том, чтобы на время профилактических мероприятий были выделены дополнительные автобусные маршруты для доставки пассажиров именно наземным транспортом.

Могу сказать о том, что никаких чрезвычайных происшествий не зарегистрировано и не происходило в Минском метрополитене.

На данный момент в Минске выведено дополнительное количество автобусов и троллейбусов, чтобы перевозить пассажиров по маршрутам, параллельным метро.

На 17:20 метро возобновило работу в обычном режиме. Оно было закрыто с 14:39. Телефонный террорист, парализовавший работу минского метро ложными сообщениями, задержан. Он находится в следственном изоляторе КГБ, сообщает БелТА.

Напомним, днем 27 декабря прошлого года сразу две станции метро – «Октябрьская» и «Купаловская» – были закрыты для пассажиров. Поезда, не останавливаясь, шли транзитом. По словам очевидцев, неизвестный мужчина уронил на пути сверток и сразу скрылся. Сотрудники метро отреагировали мгновенно. Пассажиры были эвакуированы, на место вызвали бригаду саперов. К счастью, в злополучном пакете оказались только личные вещи неизвестного. Смотрите видео.