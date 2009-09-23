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В Минске маршрутное такси врезалось в припаркованный грузовик

23 сентября 2009 09:20
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ДТП произошло на ул.Бабушкина.

Двигаясь со МКАД в сторону Колядичей, маршрутное такси «вписалось» в стоящий на первой полосе дороги МАЗ. В результате ДТП пострадали две пассажирки, одна доставлена в Больницу скорой медицинской помощи, а другой оказана помощь и назначено амбулаторное лечение.

Водитель не смог внятно объяснить, почему произошла авария, сообщает БЕЛТА. «По словам свидетелей, машина двигалась как-то странно, между первым и вторым рядом, грузовик был виден издалека. Возможно, водитель не рассчитал габариты маршрутного такси», - отметили в ГАИ.

# происшествия

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