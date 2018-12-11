В Минске лжесвященник собрал с граждан 49 тыс. рублей пожертвований

Мужчина под различными предлогами, среди которых приобретение церковных свечей для проведения молебна, проведение обряда освящения жилища, осуществление пожертвований, развитие коммерческой деятельности, завладел деньгами граждан. Общая сумма составила более 49 тысяч рублей. Мужчина заранее не намеревался отдавать полученные средства.

По информации СК, 49-летний уроженец Брестчины с 2016 по 2018 годы в Минске представлялся священником православной церкви.

Новости Беларуси. В Минске завершено расследование уголовного дела о лжесвященнике.

Сам мужчина не являлся священником. Чтобы войти в доверие, он использовал церковное одеяние и утварь.

Были допрошены более 30 человек, проведены очные ставки, был произведен обыск по месту жительства, был наложен арест на имущество. Установлены 12 эпизодов преступной деятельности мужчины.