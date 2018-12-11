Прямой эфир

В Минске лжесвященник собрал с граждан 49 тыс. рублей пожертвований

11 декабря 2018 14:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Минске завершено расследование уголовного дела о лжесвященнике.

По информации СК, 49-летний уроженец Брестчины с 2016 по 2018 годы в Минске представлялся священником православной церкви.

Мужчина под различными предлогами, среди которых приобретение церковных свечей для проведения молебна, проведение обряда освящения жилища, осуществление пожертвований, развитие коммерческой деятельности, завладел деньгами граждан. Общая сумма составила более 49 тысяч рублей. Мужчина заранее не намеревался отдавать полученные средства.

В Минске лжесвященник собрал с граждан 49 тыс. рублей пожертвований-1

Фото: СК

Сам мужчина не являлся священником. Чтобы войти в доверие, он использовал церковное одеяние и утварь.

Были допрошены более 30 человек, проведены очные ставки, был произведен обыск по месту жительства, был наложен арест на имущество. Установлены 12 эпизодов преступной деятельности мужчины.

В Минске лжесвященник собрал с граждан 49 тыс. рублей пожертвований-4

Фото: СК

Ему предъявили обвинение по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере» УК РБ. Мужчина заключен под стражу.

Уголовное дело передали прокурору для направления в суд.

Открыть бизнес, собрать деньги на церковь и снять порчу: в сентябре в Минске был задержан лжесвященник (читать далее). 

# Мошенничество # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
В Новополоцке рабочий погиб из-за упавших на него сверху перил
11 декабря 2018 11:55

В Новополоцке рабочий погиб из-за упавших на него сверху перил

ГАИ прокомментировала столкновение маршрутки и микроавтобуса в Гродно
11 декабря 2018 10:51

ГАИ прокомментировала столкновение маршрутки и микроавтобуса в Гродно

В Минске несколько месяцев ищут 16-летнего подростка
11 декабря 2018 08:37

В Минске несколько месяцев ищут 16-летнего подростка