В Минске изъято более килограмма метамфетамина

Сотрудники минских подразделений управления наркоконтроля и противодействия торговле людьми пресекли очередной канал поставки в страну сильнодействующего психотропного средства.

Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей ГУВД Мингорисполкома.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий была получена информация о готовящейся сделке между 35-летним минчанином (пятикратно судимым) и 34-летним гражданином Литвы. Оперативники совместно с бойцами спецподразделения «Алмаз» задержали с поличным литовского наркотрафикера и его покупателя. У последнего изъято 1035 граммов метамфетамина и 997 таблеток (предположительно экстази). По словам сотрудников управления, литовец хотел за свой товар 8 тысяч евро, а у нас предполагалось выручить от розничного сбыта не менее $50 тысяч. В тот же вечер были задержаны еще двое минчан, причастных к сделке.

В отношении всех задержанных возбуждены уголовные дела по статье о незаконном обороте наркотиков с целью сбыта (ст. 328, ч.3 УК), санкция которой предусматривает от 8 до 13 лет лишения свободы.