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В Минске из-за снега обвалился подъездный козырек

10 января 2011 13:27
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Сегодня утром крепления подъездных козырьков в доме на улице Кольцова не выдержали веса падающего с крыш снега и обрушились на крыльцо. К счастью, в этот момент там никого не оказалось. На место происшествия оперативно выехала экспертная комиссия.

Ошибка проектировщиков едва не стоила жизни жильцам столичной малоэтажки. По словам коммунальщиков, неграмотный монтаж козырьков — просчет проектировщиков, которые при реставрации дома не предусмотрели дополнительные бортики для снега и специальные опоры, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение»

Лариса Аверчик, заместитель директора ЖРЭО Советского района Минска:
Сейчас вызваны застройщик, который выполнял работы по реконструкции жилого дома, а также проектировщик. Принимается решение по усилению этих козырьков. В рамках технической эксплуатации ЖРЭО производит работы по очистке кровли.

Фото. Козырек подъезда обвалился

Фото. Козырек подъезда обвалился

Фото. Козырек подъезда обвалился

Фото. Козырек подъезда обвалился

# происшествия # Фотофакт

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