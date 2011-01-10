В Минске из-за снега обвалился подъездный козырек

Ошибка проектировщиков едва не стоила жизни жильцам столичной малоэтажки. По словам коммунальщиков, неграмотный монтаж козырьков — просчет проектировщиков, которые при реставрации дома не предусмотрели дополнительные бортики для снега и специальные опоры, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Лариса Аверчик, заместитель директора ЖРЭО Советского района Минска:
Сейчас вызваны застройщик, который выполнял работы по реконструкции жилого дома, а также проектировщик. Принимается решение по усилению этих козырьков. В рамках технической эксплуатации ЖРЭО производит работы по очистке кровли.