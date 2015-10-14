В Минске из-за пожара в жилом доме эвакуировали 32 человека, в том числе пятерых детей

Новости Беларуси. Причину пожара предстоит установить. Среди рассматриваемых версий – неосторожное обращение с огнем (упавшая зажженная свеча в жилой комнате).



Пресс-служба Минского городского управления МЧС:

По прибытии к месту вызова в 21-24 по внешним признакам наблюдалось открытое горение из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже девятиэтажного жилого дома. В ходе разведки было установлено, что на четвертом этаже произошло загорание имущества на площади 25 кв. метров в жилой комнате, кухне, коридоре и на балконе трехкомнатной квартиры, принадлежащей гражданке 1960 г.р., неработающей (находилась на улице, самостоятельно покинула квартиру до прибытия подразделений).

Спасатели эвакуировали 32 человека, в том числе 5 детей.

В результате пожара повреждено имущество в квартире, закопчена квартира, подъезд.