В Минске из банка похищена крупная сумма денег, подозревается сотрудник

Новости Беларуси. По подозрению в хищении крупной суммы разыскивается сотрудник минского банка. Управлением Следственного комитета возбуждено уголовное дело.

В милицию с сообщением о повреждении пломб на сейфах в помещении расчетно-кассового центра работники банка обратились утром 27 апреля.

Пресс-служба ГУВД Мингорисполкома:

В ходе проведения первоначальных оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что хищение из рассчетно-кассового центра было совершено 25 апреля в период времени с 18 часов 24 минут до 20 часов 53 минут. Похищена крупная сумма – 690.000 долларов США, 64.000 евро, 3.900.000 рублей ЦБ РФ, 1.340 фунтов стерлингов, 1.000 швейцарских франков, 45.229 гривен и 100 злотых. В настоящее время имеются основания подозревать в совершении кражи 43-летнего специалиста одного из отделов этого же банка.

Читайте по теме: 10 тысяч долларов, более тысячи евро, свыше 13 тысяч российских рублей и 50 миллионов белорусских. Подробности еще одной дерзкой кражи зимой прошлого года шокировали общественность. Суббота. Время близится к обеду. За полчаса ДО мужчина подозрительно «крутится» возле обменного пункта. После того как кассир уходит на перерыв, предварительно закрыв помещение на ключ, злоумышленник приступает к активным действиям. Он в рекордно быстрый срок вскрывает замок и проникает в обменник. Затем внимание мужчины фокусируется на хранилище денег. Уже спустя пару минут оно было опустошено. Чем закончилась эта история, вы узнаете из видео.