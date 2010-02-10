В Минске хозяева квартиры оставили окрытой входную дверь на ночь!

Покинуть квартиру незамеченным у хмельного воришки не получилось – женщина проснулась и поинтересовалась способом проникновения незнакомца в жилище. Однако недобросовестный сосед не растерялся и, представившись работником милиции, отчитал нерадивую дамочку за невнимательное отношение к вопросам имущественной безопасности.
Сейчас в отношении «инспектора по профилактике» возбуждено уголовное дело за кражу, а ему самому грозит до четырех лет лишения свободы. Что же касается похищенного средства связи, то мобильник в тот же день был продан за две бутылки водки, которыми похититель поправил подорванное с ночи здоровье, сообщает сайт ГУВД.