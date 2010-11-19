В Минске грузчика задавил грузовой лифт

Проверку проводит прокуратура Партизанского района, сообщает www.ctv.by со ссылкой на ГУВД Минского горисполкома.
Хозяин одной из квартир двухэтажного дома в деревне Котра рано утром отправился проходить медкомиссию. Когда он вернулся и открыл входную дверь, то буквально на пороге своей квартиры потерял сознание от дыма.
В минувшую среду около шести часов вечера в Гродно в дорожном происшествии пострадал пятилетний ребенок. Мальчик перебегал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора на проспекте Космонавтов. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Не исключается и тот факт, что ребенок увидел приближающийся «Фольксваген-Пассат» и от испуга упал на асфальт.
Целый арсенал современных боеприпасов для скорострельной стрельбы из пулемета, каким оснащены боевые машины пехоты, обнаружен в лесном массиве на территории Поречского сельсовета Гродненского района.
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