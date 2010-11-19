В Минске грузчика задавил грузовой лифт

Бабушка, оставив пятилетнего внука на улице Гродно всего на несколько минут, нашла его уже в больнице

В минувшую среду около шести часов вечера в Гродно в дорожном происшествии пострадал пятилетний ребенок. Мальчик перебегал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора на проспекте Космонавтов. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Не исключается и тот факт, что ребенок увидел приближающийся «Фольксваген-Пассат» и от испуга упал на асфальт.