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В Минске грузчика задавил грузовой лифт

19 ноября 2010 09:34
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18 ноября в 10 часов 50 минут в магазине по ул. Пулихова смертельно травмирован грузовым лифтом грузчик этого магазина – 51-летний житель г. Борисова.

Проверку проводит прокуратура Партизанского района, сообщает www.ctv.by со ссылкой на ГУВД Минского горисполкома.

# происшествия

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