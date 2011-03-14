Прямой эфир

В Минске группа мошенников гипнотизирует людей и продает им фальшивый товар

14 марта 2011 13:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Минские правоохранители разыскивают группу мошенников. Они вводят своих жертв в транс и под видом дорогой посуды продают за сотни долларов фальшивый товар.

Злоумышленники обращаются к людям прямо на улице, а также ходят по домам. И поскольку обманутые покупатели отдают деньги добровольно, привлечь к ответственности мошенников крайне сложно.

Правоохранители советуют быть осторожными и не покупать ничего «с рук», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Ластовский, начальник Отдела информации и общественных связей ГУВД Мингорисполкома:
Основная угроза заключается в том, что лица, которые предлагают приобрести посуду,  владеют навыками гипноза. Вводя жертву в транс, они внушают купить товар за ту цену, которую они называют.

# происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
Землетрясение в Японии: на АЭС «Фукусима-1» произошел очередной взрыв
14 марта 2011 12:41

Землетрясение в Японии: на АЭС «Фукусима-1» произошел очередной взрыв

В Калифорнии сильный пожар охватил военно-промышленный комплекс из-за рухнувшего на него вертолета
14 марта 2011 10:10

В Калифорнии сильный пожар охватил военно-промышленный комплекс из-за рухнувшего на него вертолета

Потоп и землетрясение в Японии: от стихии погибли около 10 тысяч человек — предварительные данные
14 марта 2011 09:56

Потоп и землетрясение в Японии: от стихии погибли около 10 тысяч человек — предварительные данные