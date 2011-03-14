В Минске группа мошенников гипнотизирует людей и продает им фальшивый товар

Минские правоохранители разыскивают группу мошенников. Они вводят своих жертв в транс и под видом дорогой посуды продают за сотни долларов фальшивый товар.

Злоумышленники обращаются к людям прямо на улице, а также ходят по домам. И поскольку обманутые покупатели отдают деньги добровольно, привлечь к ответственности мошенников крайне сложно.

Правоохранители советуют быть осторожными и не покупать ничего «с рук», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Ластовский, начальник Отдела информации и общественных связей ГУВД Мингорисполкома:

Основная угроза заключается в том, что лица, которые предлагают приобрести посуду, владеют навыками гипноза. Вводя жертву в транс, они внушают купить товар за ту цену, которую они называют.