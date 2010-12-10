Прямой эфир

В Минске горел Музыкальный театр

10 декабря 2010 12:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Аншлаг у Белорусского государственного академического музыкального театра 10 декабря утром вызвала не премьера, а ЧП.

Задымление на четвертом этаже актёры могли счесть за спецэффект, если бы из-за него не пришлось эвакуировать всю театральную труппу. 50 человек экстренно покинули репетиционные залы, когда в радиоцехе загорелся мусор.

На место происшествия выехали 15 пожарных расчётов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». За считанные минуты пламя было потушено. Причины ЧП выясняются.

Андрей Кравчук, заместитель начальника Минского городского управления МЧС:
В Центр оперативного управления Минского городского управления МЧС поступил сигнал о загорании в Театре музыкальной комедии. Были направлены силы по повышенному номеру вызова, установлено, что происходило горение в радиорубке на четвертом этаже. Ущерб устанавливается, причины возгорания тоже.

# происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
10 декабря 2010 10:50

Во время массовых беспорядков в Лондоне протестующие студенты напали на автомобиль принца Чарльза

10 декабря 2010 10:20

В Китае грызуны оставили без тепла более 70 тысяч домов

09 декабря 2010 18:38

Уго Чавес разместил часть пострадавших от наводнения в Венесуэле в своей резиденции