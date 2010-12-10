В Минске горел Музыкальный театр

Аншлаг у Белорусского государственного академического музыкального театра 10 декабря утром вызвала не премьера, а ЧП.

Задымление на четвертом этаже актёры могли счесть за спецэффект, если бы из-за него не пришлось эвакуировать всю театральную труппу. 50 человек экстренно покинули репетиционные залы, когда в радиоцехе загорелся мусор.

На место происшествия выехали 15 пожарных расчётов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». За считанные минуты пламя было потушено. Причины ЧП выясняются.

Андрей Кравчук, заместитель начальника Минского городского управления МЧС:

В Центр оперативного управления Минского городского управления МЧС поступил сигнал о загорании в Театре музыкальной комедии. Были направлены силы по повышенному номеру вызова, установлено, что происходило горение в радиорубке на четвертом этаже. Ущерб устанавливается, причины возгорания тоже.