В Минске две девочки ушли из школы, чтобы поехать в Литву

Новости Беларуси. В Минске искали пропавших школьниц.

По информации ГУВД Мингорисполкома, вечером 27 февраля к правоохранителям обратились родители двух девочек. Семьи сообщили, что дети более четырех часов не выходят на связь.

Родители рассказали, что отвели девочек на занятия танцами, а когда вернулись, чтобы забрать детей домой, то оказалось, что они уже ушли.

Были проведены проверочные мероприятия. Было установлено, что девочки покинули школу раньше, чем завершились танцевальные занятия. Дети направились в сторону вокзала.

Они были обнаружены у станции метро «Грушевка». В три часа ночи девочек передали родителям. Школьницы рассказали, что собирались поехать из Минска в Литву – там живут родственники одной из них.

С семьями были проведены профилактические мероприятия и обращено внимание родителей на необходимость психологического контакта с детьми.