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В Минске девушка сбила на переходе пешехода, потому что тот слишком быстро выбежал на проезжую часть

26 мая 2011 17:34
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ДТП произошло днем на проспекте Независимости в районе Уручья.

Водитель уверяет, что пешеход настолько быстро выбежала на проезжую часть, что времени затормозить просто не было. Инспекторам предстоит еще во всем разобраться. Девушке, которая находилась за рулем, грозит уголовная ответственность, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Дмитрий Максюта, старший инспектор отдела агитации и пропаганды ГАИ ГУВД Минска:
В результате ДТП пешеход, девушка 1984 года рождения, получила телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы средней степени тяжести, перелома плеча и ноги, ушибов.
Была госпитализирована в Боровляны.
По данному факту проводится проверка.

# происшествия # Фотофакт

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