В Минске безбилетник брызнул в лицо контролеру из перцового баллончика

Новости Беларуси. Правоохранители разыскивают пассажира, который брызнул перцовым баллончиком в лицо контролеру.

По информации ГУВД Минского горисполкома, 11 октября в РУВД Минска поступило обращение от контролера «Минсктранса», которому неизвестный брызнул в лицо перцовым баллончиком.

В ходе выполнения служебных обязанностей в троллейбусе №29 в промежуток между 18.30 и 19.00 контролеры столкнулись с пассажиром, который не согласился предоставить им проездной документ. Работники «Минсктранса» вывели мужчину на остановку «Магазин химреактивов» для разбирательства. Пассажир достал перцовый баллончик и распылил его в лицо одному из контролеров.