В Минске автомобиль упал с путепровода: водитель в больнице

Новости Беларуси. Нестандартный дорожный инцидент произошел этим утром в Минске. Автомобиль упал с путепровода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Нестандартный дорожный инцидент произошел этим утром в Минске. Автомобиль упал с путепровода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
ГАИ – о том, что могло стать причиной аварии (здесь подробнее).
Водитель двигался по улице Орловской в направлении проспекта Победителей. Автомобиль выехал за пределы проезжей части, наехал на металлическое ограждение и упал.
С предварительным диагнозом черепно-мозговая травма водитель доставлен в больницу. От более тяжелых последствий его спасли ремни безопасности. Причины происшествия уточняются.