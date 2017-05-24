В Минске автомобиль упал с путепровода: водитель в больнице

Новости Беларуси. Нестандартный дорожный инцидент произошел этим утром в Минске. Автомобиль упал с путепровода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ГАИ – о том, что могло стать причиной аварии (здесь подробнее).



Водитель двигался по улице Орловской в направлении проспекта Победителей. Автомобиль выехал за пределы проезжей части, наехал на металлическое ограждение и упал.