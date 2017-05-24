Прямой эфир

В Минске автомобиль упал с путепровода: водитель в больнице

24 мая 2017 07:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Нестандартный дорожный инцидент произошел этим утром в Минске. Автомобиль упал с путепровода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске автомобиль упал с путепровода: водитель в больнице-1

ГАИ – о том, что могло стать причиной аварии (здесь подробнее).

В Минске автомобиль упал с путепровода: водитель в больнице-4


Водитель двигался по улице Орловской в направлении проспекта Победителей. Автомобиль выехал за пределы проезжей части, наехал на металлическое ограждение и упал.

В Минске автомобиль упал с путепровода: водитель в больнице-6

С предварительным диагнозом черепно-мозговая травма водитель доставлен в больницу. От более тяжелых последствий его спасли ремни безопасности. Причины происшествия уточняются.

# происшествия # Авария в Минске

Другие новости рубрики

Все новости
ГУВД: в Минске 31-летний мошенник обманул знакомых на $1 млн
23 мая 2017 18:16

ГУВД: в Минске 31-летний мошенник обманул знакомых на $1 млн

СК прокомментировал ЧП на заводе «Мапид», во время которого пострадали трое рабочих
23 мая 2017 17:57

СК прокомментировал ЧП на заводе «Мапид», во время которого пострадали трое рабочих

«Жалко, что там часто такое происходит». Белорусы скорбят с пострадавшими от теракта британцами
23 мая 2017 17:23

«Жалко, что там часто такое происходит». Белорусы скорбят с пострадавшими от теракта британцами