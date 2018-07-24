В Минске аварийно сел почтовый самолёт Transaviabaltika

Новости Беларуси. 24 июля в Национальном аэропорту «Минск» аварийно приземлился почтовый самолёт.
Как сообщает БЕЛТА, воздушное судно принадлежит компании Transaviabaltika. Инцидент произошёл примерно в полдесятого утра. Летательный аппарат совершал почтовый рейс Вильнюс – Минск.
В определённый момент по техническим причинам пилот самолёта аварийно посадил транспортное средство. Была выполнена эвакуация воздушного судна.
В результате случившегося никто не пострадал, самолёт не повреждён.
Летом 2018 года в минском аэропорту экстренно сел самолёт Air Chinа.
Летательный аппарат следовал из Барселоны в Шанхай – здесь подробнее.