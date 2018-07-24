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В Минске аварийно сел почтовый самолёт Transaviabaltika

24 июля 2018 13:03
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Новости Беларуси. 24 июля в Национальном аэропорту «Минск» аварийно приземлился почтовый самолёт.  

Как сообщает БЕЛТА, воздушное судно принадлежит компании Transaviabaltika. Инцидент произошёл примерно в полдесятого утра. Летательный аппарат совершал почтовый рейс Вильнюс – Минск.  

В определённый момент по техническим причинам пилот самолёта аварийно посадил транспортное средство. Была выполнена эвакуация воздушного судна.  

В результате случившегося никто не пострадал, самолёт не повреждён.  

Летом 2018 года в минском аэропорту экстренно сел самолёт Air Chinа. 

Летательный аппарат следовал из Барселоны в Шанхай – здесь подробнее.  

# Самолет # происшествия

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