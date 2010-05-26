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В Минске арестован начальник управления жилищной политики Мингорисполкома Николай Ком

26 мая 2010 14:34
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Николай Ком обвиняется в получении взяток, превышении служебных полномочий и совершении иных преступлений.

Пока обвиняемый заключен по стражу.

Дмитрий Данильчик, заместитель начальника ГСУ предварительного расследования МВД, начальник управления по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции:
В отношении обвиняемого применяется мера наказания в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

Орган уголовного процесса в настоящее время в интересах расследования не детализирует обстоятельства, подлежащие исследованию. О результатах расследования будет известно после завершения предварительного следствия.

# происшествия

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