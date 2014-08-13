В Минске 31-летнего мужчину засыпало землей при обустройстве колодца

Новости Беларуси. 31-летний мужчина погиб в результате обвала грунта. Трагедия произошла вчера вечером на территории садового товарищества «Дражня».

Пресс-служба Минского областного управления МЧС:

В ходе разбирательства установлено, что при проведении земляных работ по установке четырех бетонных колец для канализации (диаметр – 1000 мм, высота 900 мм) на территории участка (хозяйка 1949 г.р., пенсионерка), после установки одного кольца на глубину 5,6 м, произошел обвал грунта, в результате чего засыпало землей друга сына хозяйки участка 1983 г.р. Он оказался засыпан землей на глубине внутри колец.

Напомним, этим летом при обрушении песчаного котлована в Витебской области погибли двое детей.

Они играли у насыпи, когда ее края обвалились и засыпали маленьких мальчиков. Оба ребенка – 2002 и 2005 годов рождения – погибли до приезда скорой медицинской помощи. Смотрите видео.