В Минске 30-летний милиционер присвоил банковскую карту задержанного

Новости Беларуси. Бывшего сотрудника милиции обвиняют в краже банковской карточки задержанного. Инцидент произошел ещё в декабре 2011 года. На минувшей неделе уголовное дело передали в суд. Вору в погонах грозит до пяти лет лишения свободы.



Дмитрий Гут, старший прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства управлением Следственного комитета по городу Минску (в комментарии «Комсомольской правде»):

Водитель патрульной машины вместе со своими коллегами прибыл на место вызова – в магазине находился нетрезвый покупатель. В машине сотрудник милиции заметил кошелек, который выпал у пьяного минчанина. Милиционер открыл кошелек и нашел карточку, а вместе с ней записку с комбинацией цифр. После того как нетрезвого покупателя отвезли в больницу, водитель отправился к банкомату. Мужчина был уверен, что на бумажке написан пин-код.

Снять деньги милиционер так и не смог: пин-код оказался неверным. Отчаявшись, он выбросил пластиковую карточку вместе с кошельком. Прошло полгода. Мужчина уволился из органов. И только спустя некоторое время выяснилось, что этот человек пытался снять деньги с карточки задержанного. Экс-милиционер объясняет, что деньги понадобились для того, чтобы купить лекарство своему ребенку.

Напомним, в марте этого года 30-летняя минчанка, вооружившись перцовым баллончиком, пыталась ограбить обменный пункт валюты в Минске. Дама ворвалась в обменник как раз в тот момент, когда кассир открывала помещение. Она втолкнула работника внутрь и под угрозой применения перцового баллончика потребовала наличность. Кассир оказала активное сопротивление, в связи с чем налетчице пришлось ретироваться. При задержании женщина пояснила, что деньги нужны были на воспитание ребенка. Несмотря на вескую причину и отсутствие добычи, возбуждено уголовное дело по статье «Разбойное нападение» (смотрите видео).