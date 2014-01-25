В Минске 25 января произошло сразу несколько пожаров: погибли люди, среди них и маленький ребенок

Новости Минска. Жаркая суббота. 25 января в Минске произошло сразу несколько пожаров. Не обошлось без жертв.

Утром на улице Белинского горело общежитие семейного типа. Из полыхающего здания сотрудники МЧС вывели одиннадцать человек, еще двадцать эвакуировали. Кстати, пятеро из них — дети. Охваченное огнем комнату хозяевам удалось покинуть еще до прибытия спасателей, а вот соседям потребовалась помощь. Пожар охватил одну из комнат вначале седьмого утра, позже стало известно— горели вещи одной из жильцов.

Виталий Дембовский, помощник начальника Минского городского управления МЧС:

Из-за сильного задымления на этаже при помощи масок для спасения было спасено 11 человек и 20 человек было эвакуировано из опасной зоны, в том числе и пятеро детей, причины пожара в данный момент устанавливаются, предполагается, что источником возгорания мог послужить электрообогреватель.

В этом случае обошлось без пострадавших, однако уже днем огненная стихия забрала жизни.

В этот дом, по улице Казинца, беда постучалась в районе трех часов. Жильцы почувствовали едкий запах и забили тревогу. Однако все произошло слишком внезапно, еще до приезда спасателей квартира выгорела до тла.

В квартире было трое — мужчина, молодая девушка и ребенок. Последних почему-то обнаружили на лестничной клетке. Медики около 40 минут пытались их откачать, но сердца остановились.

Виталий Дембовский, помощник начальника Минского городского управления МЧС:

От жильцов дома по улице Казинца 51/1 поступило сообщение о загорании в квартире. По прибытии наших подразделений наблюдалось открытое горение внутри квартиры на первом этаже. Так же через открывшуюся дверь квартиры горячие продукты горения распространились по всей лестничной клетке. До прибытия подразделений МЧС населением из подъезда спасен мужчина, также подразделениями МЧС из горящей квартиры в бессознательном состоянии спасен мужчина 1973 года рождения, передан бригаде скорой помощи. Также с лестничной клетки спасены девушка 1990 года рождения и ребенок 2010 года рождения. После проведения реанимационных мероприятий, к сожалению, констатирована смерть всех троих спасенных.

Криминалисты, оперативники, следователи — у подъезда парад спецмашин и толпа изумленных жильцов. В подъезде, где произошло возгорание, нет света, на лестничных площадках, вплоть до 4 этаж, выбиты стекла, соседи погорельцев не выходят из своих квартир.

Татьяна Ревизоре, корреспондент СТВ:

Место ЧП оцепили. На время оно станет закрытой зоной, оперативные группы будут работать здесь до самой ночи. Ведь пока неизвестны даже предварительные причины трагедии.