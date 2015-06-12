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В Минске 20-летний студент из Турции получил тяжелую электротравму

12 июня 2015 09:10
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Новости Беларуси. Электротравма, ожоги туловища, верхних и нижних конечностей 60%, черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга. С этими травмами 20-летний гражданина Турции доставили  в больницу.

Как сообщает в суточной сводке Минское городское управление МЧС, сообщение об обнаружении между запасными путями 33 и 34 станции Минск-Сортировочный травмированного молодого человека поступило вечером 11 июня.

Обстоятельства произошедшего еще предстоит выяснить. Известно, что молодой человек 1995 года рождения, студент Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники.

# происшествия # Несчастный случай

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