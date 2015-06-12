В Минске 20-летний студент из Турции получил тяжелую электротравму

Новости Беларуси. Электротравма, ожоги туловища, верхних и нижних конечностей 60%, черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга. С этими травмами 20-летний гражданина Турции доставили в больницу.



Как сообщает в суточной сводке Минское городское управление МЧС, сообщение об обнаружении между запасными путями 33 и 34 станции Минск-Сортировочный травмированного молодого человека поступило вечером 11 июня.

Обстоятельства произошедшего еще предстоит выяснить. Известно, что молодой человек 1995 года рождения, студент Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники.