В Минск вернулись члены экипажа потерпевшего крушение в Ереване

Сейчас расследование авиационного происшествия продолжается. Черные ящики уже доставлены в Москву, начата расшифровка их данных и уже получена предварительная информация о причинах аварии.

По предварительной информации от расшифровки средств объективного контроля, после отрыва лайнера от взлетно- посадочной полосы появился левый крен, который экипаж пытался парировать. Затем воздушное судно перешло в правый крен и его правой плоскостью произошло столкновение с землей.

Время от момента отрыва до контакта с землей составило 6 секунд. Завтра в Минтрансе планируется провести специальное заседание, на котором будет заслушана и проанализирована вся имеющаяся информация о причинах авиакатастрофы.

