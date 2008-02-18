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В Минск вернулись члены экипажа потерпевшего крушение в Ереване

18 февраля 2008 14:47
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Сейчас расследование авиационного происшествия продолжается. Черные ящики уже доставлены в Москву, начата расшифровка их данных и уже получена предварительная информация о причинах аварии.

По предварительной информации от расшифровки средств объективного контроля, после отрыва лайнера от взлетно- посадочной полосы появился левый крен, который экипаж пытался парировать. Затем воздушное судно перешло в правый крен и его правой плоскостью произошло столкновение с землей.

Время от момента отрыва до контакта с землей составило 6 секунд. Завтра в Минтрансе планируется провести специальное заседание, на котором будет заслушана и проанализирована вся имеющаяся информация о причинах авиакатастрофы.

# происшествия

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