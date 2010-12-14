В Минессоте обрушилась крыша стадиона из-за снега

В Минессоте крыша стадиона прорвалась после сильного снегопада. Никто не пострадал, однако теперь командам «Vikings» и «New York Giants» придется найти новое место для своего предстоящего матча НФЛ.

Северо-запад США — в эпицентре снежной бури. Повреждены десятки зданий, во многих под тяжестью снега обрушилась крыша. В штате Индиана около сотни автомобилистов застряли на дорогах из-за снежных заносов.

Некоторые не могут двинуться с места уже более 12 часов. Аномально холодная погода установилась юго-востоке США — во Флориде был побит температурный рекорд, который держался почти 170 лет. Из-за морозов в Индиане, Мичигане и Висконсине закрыты школы. В двух аэропортах Чикаго из-за непогоды накануне было отменено несколько десятков рейсов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение» .