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В Минессоте обрушилась крыша стадиона из-за снега

14 декабря 2010 09:47
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В Минессоте крыша стадиона прорвалась после сильного снегопада. Никто не пострадал, однако теперь командам «Vikings» и «New York Giants» придется найти новое место для своего предстоящего матча НФЛ.

Фото. Обрушение крыши стадиона в Минессоте

Фото. Обрушение крыши стадиона в Минессоте

Фото. Обрушение крыши стадиона в Минессоте

Фото. Обрушение крыши стадиона в Минессоте

Фото. Обрушение крыши стадиона в Минессоте

Северо-запад США — в эпицентре снежной бури. Повреждены десятки зданий, во многих под тяжестью снега обрушилась крыша. В штате Индиана около сотни автомобилистов застряли на дорогах из-за снежных заносов.

Фото. Снегопад в США

Фото. Снегопад в США

Некоторые не могут двинуться с места уже более 12 часов. Аномально холодная погода установилась юго-востоке США — во Флориде был побит температурный рекорд, который держался почти 170 лет. Из-за морозов в Индиане, Мичигане и Висконсине закрыты школы. В двух аэропортах Чикаго из-за непогоды накануне было отменено несколько десятков рейсов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение» .

# происшествия # Природные катаклизмы # Фотофакт

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