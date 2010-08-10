На два часа сегодня был нарушен режим работы железнодорожной станции «Ждановичи».

Около половины первого дня в милицию поступил звонок о минировании двух вагонов в электропоезде Молодечно-Минск. Тревожную информацию сообщила женщина, которая вышла на одной из станций.

Сразу же после прибытия состава пассажиры были эвакуированы, а спецслужбы приступили к обследованию поезда. Пришлось привлечь не только спасателей и милицию, но и внутренние войска. Взрывного устройства не нашли. Сейчас по факту звонка проводится проверка.

Владимир Чепялинский, начальник минского Отдела внутренних дел на транспорте:

Позвонила женщина, проявила бдительность на первоначальном этапе. Мы с ней пообщались по телефону, сейчас оперативная группа поехала к ней, и будут с ней беседовать.