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В Милане полиция избила студентов в Международный день студентов

17 ноября 2011 14:07
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Новости Италии. Массовые протесты охватили Италию. На улицы 60 городов вышли тысячи студентов. Они выступают против жестких антикризисных мер правительства. В Милане и Палермо демонстрации завершились столкновениями с полицией. Пострадали несколько человек.

Напомним, новый премьер Италии Марио Монти сформировал правительство. Задачей нового кабинета министров станет вывод страны из тяжелого финансового кризиса: у Италии чрезвычайно высокий уровень госдолга при низких темпах экономического роста.

Предыдущий итальянский премьер Сильвио Берлускони ушел в отставку 12 ноября. Через сутки президент поручил бывшему комиссару Еврокомиссии Марио Монти сформировать новый кабинет. С тех пор Монти проводил консультации с различными политическим силами, согласовывая кандидатуры министров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Молодежь выступает против «правительства банкиров». Около 30% молодых итальянцев не могут найти работу. Еще во время правительства Сильвио Берлускони было проведено сокращение бюджета на образование, против которого также выступают студенты.

Фото. Разгон студентов в Италии

Фото. Разгон студентов в Италии

Фото. Разгон студентов в Италии

Фото. Разгон студентов в Италии

Фото. Разгон студентов в Италии

Фото. Разгон студентов в Италии

Фото. Разгон студентов в Италии

Фото. Разгон студентов в Италии

Фото. Разгон студентов в Италии

Фото. Разгон студентов в Италии

# происшествия # Массовые беспорядки # Фотофакт

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