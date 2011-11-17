В Милане полиция избила студентов в Международный день студентов

Новости Италии. Массовые протесты охватили Италию. На улицы 60 городов вышли тысячи студентов. Они выступают против жестких антикризисных мер правительства. В Милане и Палермо демонстрации завершились столкновениями с полицией. Пострадали несколько человек.

Напомним, новый премьер Италии Марио Монти сформировал правительство. Задачей нового кабинета министров станет вывод страны из тяжелого финансового кризиса: у Италии чрезвычайно высокий уровень госдолга при низких темпах экономического роста.

Предыдущий итальянский премьер Сильвио Берлускони ушел в отставку 12 ноября. Через сутки президент поручил бывшему комиссару Еврокомиссии Марио Монти сформировать новый кабинет. С тех пор Монти проводил консультации с различными политическим силами, согласовывая кандидатуры министров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Молодежь выступает против «правительства банкиров». Около 30% молодых итальянцев не могут найти работу. Еще во время правительства Сильвио Берлускони было проведено сокращение бюджета на образование, против которого также выступают студенты.