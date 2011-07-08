Прямой эфир

В Мичигане псих убил семь человек (одного ребенка), а потом застрелился

08 июля 2011 08:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
34-летний афроамериканец Родрик Данцлер, совершивший массовое убийство в городе Гранд-Репидс (штат Мичиган, США), страдал от проблем с психикой. Об этом сообщают британские СМИ. Убийца семи человек ранее отбывал наказание за нанесение тяжких телесных повреждений. Как рассказывают его родственники, из тюрьмы он вышел в подавленном состоянии. Журналисты также выяснили, что Данцлер страдал от биполярной депрессии и не принимал никаких медикаментов.

Cреди жертв Данцлера оказались двое детей, в том числе и его собственная дочь, а также бывшая девушка - мать ребенка.

Уходя от погони после убийства Данцлер разбил машину, забежал в первый попавшийся дом и взял в заложники трех человек. Во время переговоров он попросил сигареты и энергетический напиток, а затем покончил с собой, не дожидаясь штурма. Заложники в результате не пострадали.
# происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
07 июля 2011 12:45

В провинции Сычуань (Китай) из-за проливных дождей эвакуировано около 170 тысяч человек, двое погибли

07 июля 2011 12:33

В Малайзии вооруженный мачете и молотком мужчина захватил в заложники в детском саду 30 детей и воспитателей

07 июля 2011 06:39

На пляжах Сицилии 65 отдыхающих пострадали от ядовитых водорослей