В Междуреченске подавлены выступления шахтеров и родственников погибших

В списке жертв — 66 человек, 24 горняка до сих пор не найдены.
26-летний иностранец в виртуальной сети познакомился с 32-летней минчанкой. Иностранный аферист представлялся консулом ливанского посольства, говорил, что владеет сетью ресторанов. Спустя некоторое время иностранец на правах хозяина мог один оставаться в квартире своей подружки.
В состоянии клинической смерти «скорая» доставила в больницу 38-летнюю женщину из Гомельского района. Внутриматочное кровотечение началось у женщины около часа ночи, а врачей вызвали только в шесть утра.
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