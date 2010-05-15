В Междуреченске подавлены выступления шахтеров и родственников погибших

Ливанец водил минчанку в рестораны на украденные у нее же деньги

26-летний иностранец в виртуальной сети познакомился с 32-летней минчанкой. Иностранный аферист представлялся консулом ливанского посольства, говорил, что владеет сетью ресторанов. Спустя некоторое время иностранец на правах хозяина мог один оставаться в квартире своей подружки.