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В Междуреченске подавлены выступления шахтеров и родственников погибших

15 мая 2010 17:23
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В Междуреченске подавлены выступления шахтеров и родственников погибших-1

В Междуреченске подавлены выступления шахтеров и родственников погибших-3

В Междуреченске подавлены выступления шахтеров и родственников погибших-5

# происшествия # Фотофакт

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