В метро нашли посторонний предмет: станция «Институт культуры» была закрыта

Новости Беларуси. Станция метро «Институт культуры» возобновила работу. 12 апреля в утренний час пик из-за постороннего предмета, оставленного на платформе, людей пришлось эвакуировать, а саму станцию закрыть.

По словам очевидцев, пассажиры обратили внимание на бесхозную большую коробку, стоявшую на скамейке, заклеенную черным скотчем. Уже известно, что этим предметом оказался забытый кем-то ноутбук. Спустя 40 минут станция была открыта для пассажиров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Опрос:

Шел наш работник и говорит: «Что это случилось в метро?». Я говорю, что не знаю. Это, наверное, было где-то полчаса назад.

Объявили, что будет час где-то закрыто метро. Люди пошли на автобус.

Людей у входа в метро было очень много. Службы сработали оперативно.